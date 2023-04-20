Украина продолжает нуждаться в военной помощи, и Запад продолжит ее оказывать, но о новых типах вооружений речь пока не идет.

Об этом заявил в Лиссабоне канцлер ФРГ Олаф Шольц, сообщает агентство ДПА.

"Сейчас Киеву требуется в основном то же вооружение, но больше", - сказал он.

По его словам, нужно быть готовым к тому, что потребности Украины в военной помощи "могут сохраниться долго".

Ранее мы писали, что в Украину прибыли зенитно-ракетные комплексы Patriot не только от США, но и от Нидерландов и Германии.

Также "Страна" рассказывала, что недавно Германия разрешила Польше передачу Украине истребителей МиГ-29.

Война в Украине продолжается уже 420-й день. Мы следим за новостями 19 апреля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 419-го дня войны. Продолжаются бои за Бахмут. Противник пытается взять город любой ценой. Также РФ вчера ударила по центру Херсона, где погиб один человек и семеро получили ранения. Из-за удара артиллерией повреждены торговые павильоны и частные дома.

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Олеся Медведева в своем блоге анализирует события минувшего дня.