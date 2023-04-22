Президент Украины Владимир Зеленский записал традиционное вечернее видеообращение в субботу, 22 апреля, в котором рассказал о новых санкциях против России.

По словам Зеленского, очередной пакет санкций коснулся российского ВПК. В санкционные списки добавлены производители оружия и комплектующих.

В остальные два санкционных списка вошли физические и юридические лица, которые, как заявил Зеленский, "помогают обходить санкции против России, держат имущество военных преступников и задействованы в уничтожении свободы как на территории самой России, так и на нашей земле".

Ранее мы писали, что сегодня Владимир Зеленский ввел новые санкции против россиян. В список попали 322 российских юридических лица, связанных с российской оборонной промышленностью, космосом и инфраструктурой.

Кроме того, введены санкции против 40 физических лиц - граждан России и ряда стран, связанных с российским зарубежным представительством. В санкционном списке значится и один гражданин Украины, который исполнял обязанности "начальника управления кадров Херсонского областного МВД" во время российского контроля Херсона.

Также "Страна" рассказывала, что недавно Владимир Зеленский ввел в действие персональные санкции СНБО против россиян. Под них попали дочь министра обороны РФ Сергея Шойгу и "Яндекс".