Минобороны России запустило новую масштабную кампанию по набору добровольцев.

Об этом пишет британская военная разведка в сегодняшней сводке в Twitter.

Реклама появилась на российских сайтах, в социальных сетях, на рекламных щитах и на телевидении. Она апеллирует к мужской гордости потенциальных новобранцев, а также подчеркивает финансовые выгоды от вступления.

Британская разведка делает вывод: власти стремятся как можно дольше отсрочить любую новую открытую обязательную мобилизацию, чтобы свести к минимуму внутреннее инакомыслие.

Но "крайне маловероятно, что кампания привлечет заявленную Минобороны цель в 400 000 добровольцев", говорится в сводке.

Кроме того, отмечается, что ЧВК "Вагнер" также претендует на получение ограниченного числа российских мужчин боеспособного возраста.

Как писала "Страна", в Офисе президента прокомментировали возможные причины убийства Владлена Татарского тем, что "РФ нужна шоковая мобилизация".

Ранее британская разведка сообщила, что электронные повестки в России вряд ли означают подготовку к новой волне мобилизации.

Те временем война в Украине продолжается уже 424-й день. Мы следим за новостями 23 апреля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 423-го дня войны. "Институт изучения войны" сообщил, что "вагнеровцы", вероятно, захватили железнодорожную станцию в центре Бахмута. В районе Керчи прогремели взрывы. На украинских дорогах появились "Леопарды". Однако западные СМИ по-прежнему говорят, что нынешних поставок Украине недостаточно для контрнаступления.

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