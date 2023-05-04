Владимиру Зеленскому во время его визита в Нидерланды показали военную технику, которую страна передаст украинским военным.

Об этом сообщает сайт Офиса президента.

Зеленский посетил базу Королевских военно-воздушных сил Нидерландов, где встретился с военнослужащими ВСУ, проходящими обучение в Нидерландах, а также курсантами Военного института КНУ им. Шевченко и ранеными, которые находятся на реабилитации в лечебных учреждениях.

Министр обороны Нидерландов Кайси Оллонгрен отметила, что эта база – одна из локаций, на которой Нидерланды готовят военное оборудование и вооружение для Украины, в частности, ЗРК Patriot и бронетехнику.

Оллонгрен сообщила, что Нидерланды подготовили для нужд Международного уголовного суда мобильную лабораторию для судмедэкспертизы в Украине.

Вместе с нею и премьер-министром Нидерландов Зеленский осмотрел образцы военной техники, переданные Украине. Он пообщался с инструкторами, проводящими обучение украинских военнослужащих, в том числе по использованию современных западных систем вооружения.

Война в Украине продолжается уже 435-й день. Мы следим за новостями 4 мая в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 434-го дня войны. По куполу Сенатского дворца Кремля, где находится резиденция Путина, была совершена атака дронами. ISW сообщает, что российские войска "добились незначительных успехов" к северо-востоку от трассы под Бахмутом. Российские военные паблики заявили об окружении россиян под Белогоровкой Луганской области и атаке ВСУ в районе Орехова Запорожской области. Мощным обстрелам подвергался Херсон, там было много убитых и раненых гражданских.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в своем блоге анализировала, чем ответит Путин на удар беспилотников по Кремлю.