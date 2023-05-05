В пятницу, 5 мая, жителей Сумской области предупреждают об активность тактической авиации российских военных у северо-восточной границы Украины.

Об этом сообщил мэр Сум Александр Лысенко в своем Telegram-канале.

"Активность тактической авиации РФ у северо-восточной границы", - написал Лысенко.

Также он призвал местных жителей быть внимательными.

Напомним, вчера РФ ударила авиабомбами по Сумской области. В результате обстрела повреждены два частных дома, административное здание и заведение.

Также сообщалось, что в апреле текущего года российские оккупанты участили обстрелы границы Украины, особенно в Сумской области, часто используя авиацию.

Война в Украине продолжается уже 436-й день. Мы следим за новостями 5 мая в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 435-го дня войны. РФ в очередной раз ночью атаковала Одессу, Киев и Киевскую область беспилотниками. В РФ прошла серия атак дронов по нефтебазам. Самые ожесточенные бои велись за Бахмут. Под Горловкой противник наступал на Нью-Йорк.

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