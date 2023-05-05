В пятницу, 5 мая, в Бучанском районе Киевской области будут проходить работы по ликвидации взрывоопасных предметов.

Об этом сообщает Киевская ОВА в телеграм-канале.

"Внимание! В Бучанском районе может быть громко. Сегодня, 5 мая, в одной из громад района подразделения ГСЧС проведут уничтожение взрывоопасных предметов", - говорится в сообщении.

Как мы писали, накануне в 24 громадах Киевской области тестировали системы оповещения.

Ранее в Киевской городской военной администрации (КГВА) сообщили о том, какой будет новая система оповещения в столице.

Также мы писали, что Киев несколько ночей подряд атаковали беспилотники. Сообщалось о прилетах и падении обломков в столице и области после ночной атаки.

Война в Украине продолжается уже 436-й день. Мы следим за новостями 5 мая в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 435-го дня войны. РФ в очередной раз ночью атаковала Одессу, Киев и Киевскую область беспилотниками. В РФ прошла серия атак дронов по нефтебазам. Самые ожесточенные бои велись за Бахмут. Под Горловкой противник наступал на Нью-Йорк.

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Олеся Медведева в своем блоге анализировала, ждать ли "удар возмездия" после атаки на Кремль и что означают удары БПЛА по нефтебазам в России.