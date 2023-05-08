Сегодняшняя ночная атака "шахидов не повлияла на энергетику Украины. Ограничений потребления света не предвидится.

Об этом сообщает Укрэнерго.

Тем не менее, из-за обстрелов повреждены сети облэнерго в прифронтовых районах - в Донецкой, Харьковской, Херсонской, Сумской и Черниговской областях.

На поврежденных объектах идут восстановительные работы.

Напомним, что сегодня ночью шесть российских ракет попали в промышленную зону Краматорска.

А в Одесской области - в склад продовольствия, из-за чего возник пожар и погиб охранник.

В Киеве сегодня ночью обломки сбитого беспилотника повредили жилой дом в Святошинском районе.

Война в Украине продолжается уже 439-й день. Мы следим за новостями 8 мая в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 438-го дня войны. Продолжаются бои за Бахмут. Там остается высокой интенсивность обстрелов - она в последние дни выросла. Россияне также начали использовать более усовершенствованную технику и проводят перегруппировку войск. При этом в ЧВК "Вагнер" "передумали" уходить из Бахмута, о чем ранее заявлял их куратор Пригожин.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в своем блоге анализировала главные события минувших суток.