Министерство внутренних дел Украины опубликовало видео поражения крылатой ракеты во время атаки на Киев в своем Telegram-канале.

"Эту ракету сбил гвардеец бригады "Буревий" Гвардии наступления с позывным "Покемон" и ему всего 20 лет", - отметили в министерстве.

Напомним, военнослужащий Национальной гвардии сбил российскую крылатую ракету Х-55 во время ночной атаки на Киев из ПЗРК "Игла".

Также минобороны Украины опубликовало видео работы ПВО против дронов в Киеве этой ночью.

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