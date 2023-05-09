МВД показало видео, как боец с позывным "Покемон" сбил российскую ракету под Киевом
Министерство внутренних дел Украины опубликовало видео поражения крылатой ракеты во время атаки на Киев в своем Telegram-канале.
"Эту ракету сбил гвардеец бригады "Буревий" Гвардии наступления с позывным "Покемон" и ему всего 20 лет", - отметили в министерстве.
Напомним, военнослужащий Национальной гвардии сбил российскую крылатую ракету Х-55 во время ночной атаки на Киев из ПЗРК "Игла".
Также минобороны Украины опубликовало видео работы ПВО против дронов в Киеве этой ночью.
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