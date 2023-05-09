В соцсетях появилось видео из квартиры в Днепре, куда попали обломки сбитой российской ракеты. Напомним, что в результате пострадала 32-летняя женщина, ее госпитализировали.

Собственник квартиры рассказал журналистам о первых минутах после происшествия. В момент удара он находился в комнате, куда попала ракета.

"Первоочередно - было желание нормально дышать. Запах ракетного топлива, плюс дым... Ну и женщину нужно было вывести в коридор", - сказал он.

По его словам, хотя ему казалось, что дом разрушен, соседи не были в курсе того, что вообще произошло:

"Соседи удивленными круглыми глазами смотрели, мол, что случилось. Мне казалось, что здание обрушилось, и был шок, что люди вообще не понимали, что случилось", - рассказывает мужчина.

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