Россияне вывели на боевое дежурство в Черном море один надводный и один подводный ракетоносители.

Об этом сообщает в пятницу, 12 мая, оперативное командование "Юг" на своей странице в Facebook.

По информации командования, готовыми к пускам могут быть до 12 ракет типа "Калибр".

В командовании "Юг" предупредили о повышенном риске ракетной угрозы.

Ранее мы писали, что, по данным украинской разведки, в Джанкое ударом беспилотника во время транспортировки уничтожены ракеты "Калибр".

Война в Украине продолжается уже 443-й день. Мы следим за новостями 12 мая в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 442-го дня войны. От "Вагнера" продолжились заявления о продвижении ВСУ вокруг Бахмута с обвинениями в адрес подразделений российских войск в оставлении позиций. В утренние и вечерние сводки Генштаба ВСУ эта информация не попала. Не подтверждают ее пока и украинские подразделения, воюющие под Бахмутом.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в своем блоге анализировала главные события минувших суток.