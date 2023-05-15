Администрация президента США Джо Байдена продает оружие большинству автократических режимов мира.

Об этом говорится в расследовании американского издания Intercept.

Журналисты проанализировали открытую информацию правительства США об одобрении военных поставок в третьи страны за прошлый год. Часть из них являются "автократическими" - по признанной на Западе классификации Гетеборгского университета в Швеции.

Из 84 стран, классифицированных университетом как автократии, Соединенные Штаты продали оружие как минимум 48, или 57% из них. Сами страны в материале не указываются.

При этом издание обращает внимание, что в первый полный финансовый год Байдена (с осени 2021 по осень 2022 года) на посту президента продажи оружия из США в другие страны достигли 206 миллиардов долларов, что превысило все показатели за последние шесть лет (с 2016 года).

По мнению журналистов, с Украиной это не связано.

"Вторжение России в Украину произошло только через пять месяцев после начала 2022 финансового года, и большая часть помощи со стороны Соединенных Штатов Украине принимала форму грантов (а не продаж) и передачи материальных средств из запасов Пентагона через полномочия президента", - пишут авторы.

"Эти выводы противоречат декларируемому Байденом представлению международной политики как борьбы, в которой мировые демократии во главе с Соединенными Штатами выступают "на стороне мира и безопасности"", - говорится в статье.

Напомним, в США заявили о серьезных рисках дефолта к 15 июня, но пообещали и дальше поддерживать Украину.

Экс-советник Офиса президента Алексей Арестович считает, что США "плевать, чьи Донбасс и Крым", там не верят в способность Украины освободить всю территорию.