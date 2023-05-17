Россия распространила в Совете безопасности ООН письмо с заявлениями главы военной разведки Украины Кирилла Буданова с намеками на причастность украинских спецслужб к диверсиям в Российской Федерации и к убийствам известных россиян.

Также в письме упоминаются данные опроса одного из украинских агентств о том, кого из россиян следует убить.

В письме утверждается, что слова Буданова о планах убивать русских "подстрекают к насилию по национальному признаку и нарушают конвенцию об устранении всех форм расовой дискриминации".

Напомним, накануне в интервью проекту "Разные люди" Кирилл Буданов заявил, что "мы достали уже многих, в том числе публичных, медийных личностей". При этом он не стал подтверждать или опровергать причастность Украины к подрыву писателя Захара Прилепина в России.

Ранее мы писали, что 6 мая в Нижегородской области РФ взорвали авто Захара Прилепина.

А 2 апреля в кафе Санкт-Петербурга в результате взрыва погиб один из самых известных российских военкоров, известный под псевдонимом Владлен Татарский.