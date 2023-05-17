Сборная Украины по тхэквондо пропустит чемпионат мира-2023 из-за заявки на турнир атлетов из России и Беларуси.

Об этом сообщил "Суспильному" вице-президент федерации тхэквондо Украины Сергей Васильченко.

"Там уже заявлены россияне и белорусы. Сначала в заявке была такая графа, как "Not National", то есть нет национальности, так хитромудро они сделали. Администратор сайта какой-то уже по своему требованию может заполнить этот список. То есть, они сначала сделали без национальности" графу, а теперь уже видно, что зарегистрированы спортсмены из РФ и Беларуси. Некоторые из них военнослужащие. Сейчас собираем факты для подтверждения этого. Таким образом, на мировое первенство команда не едет", - заявил Васильченко.

Известно, что в начале апреля Всемирная федерация тхэквондо на внеочередном заседании приняла решение вернуть спортсменов из России и Беларуси на международную арену под нейтральным флагом.

Чемпионат мира по тхэквондо состоится с 29 мая по 6 июня в Баку. Это один из отборочных турниров на Олимпиаду-2024.

Ранее Министерство спорта издало приказ, запрещающий украинцам участвовать в соревнованиях, в которых участвуют россияне и белорусы. Футбольная ассоциация этот приказ проигнорировала.

Напомним, в прошлом году Международная федерация тхэквондо лишила чёрного пояса президента РФ Владимира Путина после начала войны в Украине.