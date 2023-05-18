В Офисе президента отреагировали на заявления России в ООН о "риторике ненависти" со стороны Украины.

Москва ранее распространила в Организации письмо со словами главы разведки Кирилла Буданова о намерении убивать россиян. И заявила, что они "подстрекают к насилию по национальному признаку".

Советник главы ОП Михаил Подоляк в ответ написал, что Украина ненавидит РФ.

"Риторика ненависти", – истерически вопит Россия на экстренном заседании ООН. И?.. Да, Украина вас ненавидит. Да, мы будем вас преследовать. Всегда и везде. Да, с вами разговаривать нечего – вы не знаете современных человеческих языков. Да, время вашего традиционного нытья, которое гипнотически действовало на глобальную политику, заканчивается. Да, представители Рф – государства серийных убийц – несомненно, выплатят все долги. Да, каждого из вас Украина достанет, и неважно, как именно – юридически или физически. И хватит юзать ООН – у безусловных военных преступников нет международного права. Просто дождитесь своего звездного часа на трибунале", - написал Подоляк в Twitter.

Война в Украине продолжается уже 449-й день. Мы следим за новостями 18 мая в своем онлайне.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.