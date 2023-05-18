Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) опубликовала критерии допуска российских спортсменов к соревнованиям. Главным из них является требование не поддерживать войну в Украине.

Об этом сообщается на официальном сайте федерации.

Атлет должен подписаться под словами о том, что он никогда не поддерживал "спецоперацию", а если его позиция изменится, то спортсмену следует немедленно сообщить IWF.

Там же тяжелоатлет подписывает согласие о том, что его могут не пустить на Олимпийские игры 2024 года, даже если он выполнил все критерии отбора.

Другой документ содержит все критерии, которые спортсмен и любой его сопровождающий персонал должны соблюдать, чтобы получить нейтральный статус.

Добыть его не получится, если у россиянина есть контракт с какой-либо компанией, имеющей отношение к "спецоперации", оказывающей услуги военным и силовым структурам или участвующей в пропаганде.

Озвученные правила, по мнению Федерации тяжелой атлетики России, практически лишают шансов увидеть команду на Олимпиаде в Париже. Также они предполагают серьезные штрафы даже за намеки на родину атлетов.

Напомним, 12 мая Международная федерация допустила к турнирам тяжелоатлетов из России и Беларуси в нейтральном статусе.

Ранее мы писали, что Международные федерации каноэ и дзюдо допустили россиян к турнирам в нейтральном статусе.

А в Международном паралимпийском комитете вернули членство России, но запрет на турниры остается в силе.