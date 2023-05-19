Украинские военные проходят учения по высадке речного десанта и захвату определенного плацдарма на Северном направлении.

Об этом сообщил командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев.

Он заявил, что десантная операция является одной из самых сложных тактических операций, требующих чрезвычайно интенсивной поддержки и отработанных до автоматизма действий личного состава.

"Высадка речного десанта и захват определенного плацдарма - это маленькая часть первоочередных задач, к которым всегда готовы воины, защищающие Северное направление. Я удовлетворен подготовкой наших подразделений", - говорится в сообщении.

Судя по видео - учения проходят в акватории Днепра.

Ранее сообщалось, что Британия летом начнет обучение украинских пилотов.

Также мы писали, что в апреле украинские военные учились управлению боевыми байдарками для форсирования Днепра.

Война в Украине продолжается уже 450-й день. Мы следим за новостями 19 мая в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 449-го дня войны. Украина продолжает удерживать юго-западную часть Бахмута. При этом немецкая газета Bild пишет, что Бахмут захвачен на 99%, и сейчас Украина контролирует только одну сторону самой западной улицы города. ВСУ продвигаются на флангах города - на 150-1700 метров за сутки на разных участках.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.