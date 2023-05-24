Бывший спецпредставитель США в Украине Курт Волкер считает, что российские войска уже не в состоянии продвигаться на фронте из-за плохого снабжения и командования.

Об этом он сказал в интервью "РБК-Украина".

По мнению Волкера, у Украины уже есть определенная победа, ведь президент РФ Владимир Путин хотел уничтожить страну в целом, но этого не произошло.

"Что касается событий на поле боя, то очевидно, что российские вооруженные силы уже не в состоянии продвигаться дальше. Они пытались, они очень сильно пытались за последние несколько месяцев и зимой, но они не организованы, они не могут закрепляться на позициях", - сказал он.

Экс-спецпредставитель США добавил, что российская армия не имеет успехов на фронте из-за ряда факторов, в отличие от украинской.

"В то же время украинские войска хорошо подготовлены, хорошо оснащены, интегрированы, и они находятся под мощным командованием. Это сыграет решающую роль в ближайшие месяцы, когда Украина будет продвигаться дальше", - заявил он.

Также Волкер заявил, что не знает подробностей будущего контрнаступления ВСУ, но уверен, что борьба Украины будет продолжаться и дальше.

Напомним, Politico писало, что США прогнозируют заморозку конфликта на десятилетия без возврата Украиной всех территорий.

Также сообщалось, что Буданов пообещал японскому каналу, что украинское наступление скоро начнется.