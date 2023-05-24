Завтра, 25 мая, пройдет заседание контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн".

Об этом говорится в сообщении Пентагона.

Встреча Контактной группы по обороне пройдет в режиме онлайн, говорится в сообщении о телефонном разговоре министров обороны Алексея Резникова и министра обороны США Ллойда Остина.

Сообщается, что "основное внимание будет уделено поддержанию маневренных возможностей украинской бронетанковой техники и укреплению ПВО Украины".

Ранее Резников заявил, что акцент на заседании будет сделан на теме самолетов, а также на укреплении противовоздушной и противоракетной обороны. При этом министр призвал не ожидать в этом вопросе быстрых подвижек.

Также сообщалось, о чем договорились союзники Украины на встрече Рамштайн в апреле.

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