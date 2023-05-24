Днем в среду, 24 мая, в Черное море на боевое дежурство вышел российский фрегат "Адмирал Макаров" с восемью "Калибрами" на борту.

Об этом заявил спикер оперативного командования "Юг" Владислав Назаров.

Он призвал украинцев быть внимательными к сигналам воздушной тревоги.

Тревога звучала во всех южных областях, кроме Одесской. Также сирены были в Киевской области и соседних регионах.

По данным на 13:45, карта тревог выглядит так:

Ранее сообщалось, Гуменюк рассказала о стратегии РФ во время ночных атак.

Также мы писали, что в украинской разведке считают, что россияне пытаются сорвать контрнаступление ВСУ ракетными ударами.

Война в Украине идет уже 455-й день. Мы следим за новостями 24 мая в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 454-го дня войны. В Белгородской области РФ объявили об отмене режима контртеррористической операции. Тем самым российские власти как бы подчеркивают, что прорыв ликвидирован. Очевидно, что в РФ хотят сейчас обозначить, что в истории с прорывом поставлена точка, и постараются не заострять на ней внимание. Видимо, поэтому официальные лица в РФ крайне скупо комментировали ситуацию в Белгородской области. Также появились данные о том, что процессы по передаче Украине истребителей F-16 были запущены раньше, чем об этом стало известно официально.

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