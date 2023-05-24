Украина ожидает в ближайшее время получить 110 танков Leopard 1A5.

Об этом сообщил посол Украины в Германии Алексей Макеев в Twitter.

"110 Leopard 1A5. Скоро. Новая немецкая мощь", – говорится в посте.

Он также разместил свое фото на фоне одного из немецких танков и опубликовал короткое видео с Leopard 1A5.

Напомним, в феврале Министерство обороны Германии официально подтвердило разрешение на передачу 178 танков "Leopard 1A5" Украине.

По данным Spiegel, первые танки должны доставить в Украину летом, но большая их часть - не раньше следующего года.

Тем временем война в Украине идет уже 455-й день. Мы следим за новостями 24 мая в своем онлайне.

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