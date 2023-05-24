Украина надеется уже в ближайшее время получить 110 немецких "Леопардов" модели 1A5 - посол в ФРГ
Украина ожидает в ближайшее время получить 110 танков Leopard 1A5.
Об этом сообщил посол Украины в Германии Алексей Макеев в Twitter.
"110 Leopard 1A5. Скоро. Новая немецкая мощь", – говорится в посте.
Он также разместил свое фото на фоне одного из немецких танков и опубликовал короткое видео с Leopard 1A5.
Напомним, в феврале Министерство обороны Германии официально подтвердило разрешение на передачу 178 танков "Leopard 1A5" Украине.
По данным Spiegel, первые танки должны доставить в Украину летом, но большая их часть - не раньше следующего года.
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