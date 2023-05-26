Избрание с огромным отрывом от конкурентов новым главой Верховного суда Станислава Кравченко является очень показательным с точки зрения настроений судей в главном суде Украины и расклада сил в нем.



Кравченко на выборах противостояли три человека.

Первый - Иван Мищенко, который ушел добровольцем на войну, взяв позывной судья Дредд. Его поддерживала часть антикоррупционных активистов и патриотической общественности, но на судей ВС это не произвело впечатление. Он набрал всего лишь 14 голосов (для сравнения, Кравченко – 108). Среди судей было распространено мнение, что Мищенко больше пиарится, чем воюет, проводя много времени в Киеве, а не на фронте.



Мощная группа поддержки из антикоррупционных активистов была и у еще одного претендента – Альберта Езерова, который во времена губернаторства в Одессе Михаила Саакашвили работал одним из руководителей Одесской таможни и близко знаком с нынешним директором НАБУ Семеном Кривоносом. Но в итоге Езеров набрал всего два голоса.



Появление на выборах еще одного претендента, Натальи Коваленко (набрала 13 голосов), отражает борьбу внутри Верховного суда. Коваленко считается креатурой главы Кассационного административного суда Михаила Смоковича, который, как считают источники в судебных кругах, таким образом пытался оттянуть голоса у Кравченко. Что, как видим, не сработало - и Кравченко все равно победил на выборах. И это довольно тревожный звонок для Смоковича с учетом информации о начале уголовного расследования в его отношении со стороны СБУ и ГБР по земельным махинациям, что может закончиться его отставкой с поста глав Кассационного административного суда.



И все эти претенденты проиграли Станиславу Кравченко - кадровому судье, который прошел путь от рядового судьи до высших должностей в судебной иерархии. Накануне против него со стороны антикоррупционных активистов началась кампания, в ходе которой вспомнили и вывод Совета по добропорядочности от 2017 года, и то, что он был назначен судьей Высшего специализированного суда во времена Януковича, и многое другое.



Но, как видим по результатам голосования, на судей ВС все это оказало минимальное воздействие и они все равно в количестве более двух третей от принявших участие в голосовании поддержали Кравченко. Получилось очень показательное голосование.