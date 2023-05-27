Кабинет министров Украины на заседании 26 мая одобрил законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно развития территорий, подвергшихся радиоактивному загрязнению в результате Чернобыльской катастрофы". Они предусматривают в том числе упрощение правил посещения зоны отчуждения ЧАЭС туристами.

Об этом сообщает правительственный портал.

Документ вносит изменения в шесть законов Украины и внедряет правовые основания для:

превращения зоны отчуждения в современную научную площадку для проведения исследований;

упрощения правил посещения туристами зоны отчуждения, хотя война с Россией и приостановила развитие этого направления;

введения прозрачных правил осуществления в зоне отчуждения хозяйственной деятельности;

создания условий для развития Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника (документ предлагает решить вопросы о финансировании развития заповедника, его противопожарной защите и проведению там научных исследований).

"Одобрение этого документа - это первый шаг к реализации концепции превращения зоны отчуждения в зону возрождения. Важно создать все необходимые условия, чтобы после победы Украины наши международные партнеры, инвесторы и общественность были уверены в прозрачном и беспрепятственном развитии этой уникальной зоны", - подчеркнул министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслан Стрелец.

Ранее мы писали, что в апреле Чернобыльский заповедник отложил заселение зубрами из Польши зоны отчуждения ЧАЭС до лучших времен.

В январе мы сообщали, что заповедник начал большое многолетнее исследование волка в зоне отчуждения.