Директору одного из крупнейших ТРЦ Киева "Gulliver" предъявлено подозрение в уклонении от уплаты налогов на сумму почти 146 млн грн.

Об этом сообщила пресс-служба Бюро экономической безопасности.

По данным правоохранителей, в период с 2019 по 2021 годы руководство торгового центра заключило сомнительные договоры с подконтрольными субподрядными компаниями, включая фиктивные и транзитные сделки, связанные с получением услуг и приобретением материальных ценностей.

Предполагается, что в первичные документы были внесены ложные сведения о выполнении работ, которые на самом деле не осуществлялись, в результате чего размер налогового кредита по налогу на добавленную стоимость был завышен.

В результате компания-владелец ТРЦ уклонилась от уплаты налогов на сумму более 145,8 млн грн и вывести эти средства в наличные деньги.

Детективы БЭБ предъявили подозрение директору ТРЦ на основании собранных доказательств, и в настоящее время рассматривается вопрос о применении меры пресечения. Досудебное расследование ведется по уголовному производству по статье 212 Уголовного кодекса Украины (уклонение от уплаты налогов) под руководством Офиса Генерального прокурора.

Напомним, в БЭБ расследуют случаи продажи западной военной и гуманитарной помощи Украине.

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