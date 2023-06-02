В Одессе умер третий участник вчерашней стрельбы в городе. Напомним, тогда в автомобиле погибли мужчина и женщина.

По данным источников "Суспильного", в больнице умер мужчина, расстрелявший в автомобиле свою жену и второго мужчину, а также сам получивший ранение.

У этой истории сейчас есть две неофициальные версии. По одной, одесский спортсмен расстрелял автомобиль, в котором ехали его жена и ее любовник. По второй, вместе они уже больше года не жили, мужчина не давал жене развод и постоянно угрожал. Поэтому она наняла охранника, который и был расстрелян вместе с ней.

Полиция сообщает лишь, что "предварительно установлено, что причиной стрельбы стал конфликт между находившимися в обоих автомобилях родственниками".

До этих событий "Страна" сообщала как в Луцке сотрудник Волынской ОВА выстрелил в волонтёра из автомата Калашникова. В ходе проведения обыска в доме Шульгана, изъят автомат АКС 74, 119 патронов, 4 магазина к автомату. Шульган задержан открыто уголовное дело по статье 296 - хулиганство.

Также мы писали, как житель Киева ударил ногой собаку соседа, а потом выстрелил ее хозяину в затылок из пистолета с глушителем.