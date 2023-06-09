Украина призывает ЕС отменить выданное РФ разрешение на достройку АЭС в Венгрии. Киев уже направил соответствующую ноту в Еврокомиссию.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Украина расценивает это как признак возможной активизации сотрудничества в атомной энергетике Евросоюза и РФ. Вместо этого он призывает усилить антироссийские санкции в атомной отрасли.

"На фоне крушения на Каховской ГЭС и оккупации Запорожской АЭС такие шаги выглядят сюрреалистически. Ожидаем, что предварительное решение по реализации "Росатомом" проекта строительства ядерных реакторов в Венгрии будет пересмотрено", - написал Шмыгаль.

Напомним, осенью Венгрия добилась того, что в пакете санкций Евросоюза с введением потолка цен на российскую нефть ограничения не распространились на трубопроводные поставки, а также заменяющие их в чрезвычайной ситуации морские поставки. Также по настоянию Будапешта ЕС исключил атомную энергетику из санкций, поэтому под санкции не попало строительство АЭС "Пакш".

А неделю назад стало известно, что в 11-й пакет санкций ЕС против РФ не планируется включать ограничения против госкорпорации "Росатом".