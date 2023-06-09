Движение грузовых автомобилей через пункт пропуска "Ягодин-Дорогуск" заблокировано, вероятно, до 01:00 13 июня.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

"Сегодня польские фермеры начали забастовку перед пунктом пропуска "Дорогуск-Ягодин" со стороны Польши. В связи с этим оформление грузовых автомобилей, следующих из Украины, польская сторона временно осуществлять не будет", - говорится в сообщении ГПСУ.

Как уточняется, на выезд из Польши (въезд в Украину) будут пропускать только транспорт с гуманитарным грузом. Пропуск автобусов осуществляется в обоих направлениях в обычном порядке. "Предварительно акция продлится до 01:00 13 июня", - говорится в сообщении.

"Просим водителей грузовых транспортных средств учесть эту информацию при планировании поездок через пункт пропуска "Ягодин-Дорогуск", - отмечает пресс-служба ГПСУ.

Напомним, ранее польские фермеры заблокировали движение грузовиков из Украины в пункте пропуска "Шегини-Медика".

Также "Страна" писала о запрете на въезд грузовиков в Киев во время воздушной тревоги.

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