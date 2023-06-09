В Киевской области ввели новое ограничение на проведение развлекательных мероприятий. Отныне концерты, шоу-программы, дискотеки и подобные мероприятия должны заканчиваться не позже 9 вечера, сообщает обладминистрация.

"Война продолжается. К сожалению, некоторые об этом забыли. Продолжают развлекаться даже во время воздушной тревоги под громкую музыку и световое шоу. К примеру, как это было несколько дней назад в Одессе. Поэтому речь идет не только о моральной стороне, но и о безопасности", – заявил глава Киевской ОВА Руслан Кравченко.

А ночью во время действия комендантского часа все заведения, включая бары, рестораны и клубы, должны быть закрытыми.

Власти обещают проводить регулярные проверки работы заведений.

Ранее мэр Киева Кличко подписал заявление об отставке нарушившего комендантский час Никоряка.

Ранее львовские чиновники организовали рейд в караоке ночного клуба, где белорусы пели песни Лепса на русском.

Тем временем война в Украине идет 471-й день. Мы следим за новостями 9 июня 2023 года в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги событий 8 июня. Вчера начался поток заявлений из России и с Запада о том, что началось масштабное украинское наступление в направлении сухопутного коридора в Крым. Украинские военные паблики сообщают о происходящем скупо, но дают понять, что активизация наступательных действий на южном направлении произошла. Украинские власти начали осторожно намекать на то, что наступление Украины уже началось, однако со многими оговорками.

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Анализ военно-политической ситуации за минувшие сутки в блоге Олеси Медведевой.