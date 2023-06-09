Заместитель главреда немецкого Bild Пауль Ронцхаймер после интервью с украинским президентом 7 июня, через день после каховской катастрофы, заявил, что никогда его раньше не видел таким изможденным.

"Я никогда раньше не видел Зеленского таким", - заявляет Ронцхаймер.

"Мы не раз брали у него интервью с начала войны, но я никогда не видел президента Украины Владимира Зеленского таким, как в среду!" - говорит журналист.

"Зеленский сказал мне, что иногда он спит всего два часа в сутки, часто просыпаясь среди ночи от таких новостей, как взрыв плотины. Он круглосуточно дежурит с начала войны, и у него почти не остается времени на жену и двоих детей", - пишет Ронцхаймер.

По его словам, Зеленский несколько раз менялся за время интервью. Встретил его глубоко вдумчивым, на некоторые вопросы отвечал сердито, на другие эмоционально.

"Зеленский кажется мне то совершенно изможденным, то снова просыпающимся, даже смешным. Когда я хочу знать, что происходит с контрнаступлением, началось ли оно уже, он лукаво смотрит: "Если вы это увидите и почувствуете, то поймете, что оно началось", - говорится в статье.

Как писала "Страна", Зеленский в интервью Ронцхаймеру признался, что у Украины на данный момент пока нет доказательств причастности Москвы к катастрофе на Каховской ГЭС.

Также он говорил немецкому журналисту, что шокирован реакцией ООН и Красного Креста на прорыв дамбы Каховской ГЭС.