Спутники США зафиксировали взрыв на Каховской ГЭС перед ее разрушением.

Об этом сообщает The New York Times.

Как пишет издание со ссылкой на чиновника администрации Джо Байдена, спутники, оснащенные инфракрасными датчиками, обнаружили признаки тепла, соответствующего сильному взрыву непосредственно перед обвалом дамбы. Аналитики американской разведки подозревают, что за разрушением дамбы стоит Россия, сказал высокопоставленный чиновник администрации, пожелавший остаться анонимным. Но он добавил, что разведывательные службы США до сих пор не имеют убедительных доказательств, чтобы однозначно определить виновного в разрушении дамбы.

Представитель администрации не исключил возможности того, что предшествующее повреждение плотины или повышение давления воды могли способствовать обрушению, но американские официальные лица считают, что взрыв, будь он преднамеренным или случайным, послужил наиболее вероятным спусковым крючком.

Как писала "Страна", норвежские сейсмологи зафиксировали свидетельства того, что Каховскую ГЭС взорвали.

Между тем Владимир Зеленский заявил, что у Украины на данный момент пока нет доказательств причастности Москвы к катастрофе на Каховской ГЭС.