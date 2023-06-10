Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал традиционное вечернее видеообращение в субботу, 10 июня.

Главное из заявлений президента:

Сообщил о переговорах с премьер-министром Канады Джастином Трюдо и поблагодарил за пакет военной помощи, который включает в себя оружие и снаряды, а также за тренировки украинских пилотов. Рассказал о безразличии на "некоторых уровнях в мире" к экоциду и человеческой трагедии, вызванной подрывом Каховской ГЭС. Заявил об обстрелах при эвакуации людей из затопленных районов Херсонской и Николаевской областей. Сказал о более чем 20 пострадавших в Одессе и поблагодарил украинских защитников за оборону и "движение вперед".

Напомним, сегодня Владимир Зеленский пообещал, что скоро все ощутят результаты контрнаступления ВСУ.

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