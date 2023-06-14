Генштаб ВСУ опубликовал оперативную информацию о российском вторжении по состоянию на 18:00 14 июня.

Сводка появилась в Фейсбуке ведомства.

В ней не упоминаются продвижения ВСУ на Запорожском участке фронта. Указано лишь, что россияне там обороняются.

Основное внимание Генштаб уделил наступательным действиям противника на Донбассе. А именно:

в районе Веселого под Белогоровкой,

в районах Ягодного и Берховки под Бахмутом,

в направлении Авдеевки и Марьинки.

Все атаки, сообщает Генштаб, отражены.

Война в Украине идет 476-й день. Мы следим за новостями 14 июня 2023 года в своем онлайне.

Также мы подводили итоги дня 13 июня. Вчера Украина подверглась новому ракетному обстрелу. Прилеты были по Кривому Рогу, где погибло под завалами пятиэтажки 12 человек (в городе также были повреждены предприятия и Криворожская ТЭС), а также по Харькову, где горели склады.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в своем блоге анализировала события минувших суток.