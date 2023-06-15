Утром 15 июня Генштаб ВСУ обнародовал сводку о ситуации на фронте.

Главное из нее:

1. Ночью российские оккупанты нанесли ракетный удар по Украине крылатыми ракетами воздушного базирования Х-101/Х-555, а также ударными дронами типа "Shahed".

Четырьмя самолетами осуществлено четыре пуска крылатых ракет Х-101/Х-555 из Каспийского моря. Одну из ракет удалось уничтожить, остальные попали в промышленные объекты на Днепропетровщине. Иранские "Шахеды" противник запускал с северного и южного направлений. Все 20 ударных дронов уничтожены.

2. Всего, за прошедшие сутки, враг нанес 38 авиационных ударов, также совершил около 52 обстрелов из РСЗО.



3. На Лиманском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Веселого. На Бахмутском - возле Ягодного и Берховки. На Авдеевском направлении - в направлении Авдеевки. На Марьинском направлении - в районе города Марьинка.



4. В Каменке Запорожской области оккупанты шантажируют работников Центра первичной медико-санитарной помощи, что в случае отказа от получения паспорта РФ, денежное довольствие будет снижено на 60 процентов. Поскольку большинство работников отказалось от получения документов, захватчики сообщили о закрытии лечебного учреждения.

Напомним, что ночью от удара РФ пострадали два предприятия в Кривом Роге.

Война в Украине идет 477-й день. Мы следим за новостями 15 июня 2023 года в своем онлайне .

Также мы подводили итоги дня 14 июня. На Южном фронте, где уже больше недели ВСУ ведут наступательные действия, продолжаются бои на Времьевском выступе. Судя по всему - главной ареной стала Макаровка под Великой Новоселкой.

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Олеся Медведева в своем блоге анализировала события минувших суток.