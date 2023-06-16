Генштаб ВСУ опубликовал оперативную информацию о российском вторжении по состоянию на 18:00 16 июня.

Вечерняя сводка появилась в Фейсбуке ведомства

Главное в сводке Генштаба:

1. Произошло 21 боестолкновение. Отражены российские атаки на следующих направлениях:

Авдеевском – в районах Степного и Авдеевки,

Марьинском – в районе Марьинки,

Шахтерском – в направлении Новомихайловки и Водяного.

2. На Волынском, Полесском, Северском, Слободском, Купянском, Лиманском, Бахмутском, Запорожском и Херсонском направлениях обстановка остается без существенных изменений.

3. Армия РФ нанесла 24 авиаудара, совершила около 35 обстрелов из РСЗО.

4. Авиация ВСУ нанесла 14 ударов. Украинская ПВО уничтожила шесть аэробалистических ракет Х-47 "Кинжал" и шесть крылатых ракет "Калибр", которыми россияне били по Киевской области, а также три разведывательных БПЛА оперативно-тактического уровня.

Война в Украине идет 478-й день. Мы следим за новостями 16 июня 2023 года в своем онлайне.

Также мы подводили итоги дня 15 июня. Вчера во время ночного обстрела РФ выпустила четыре крылатые ракеты и более 20 "Шахедов". Три ракеты попали по двум промышленным предприятиям в Кривом Роге. Взрывы также раздавались в Одесской области и Харькове. Там сбивали беспилотники.

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Олеся Медведева рассказывает о событиях минувшего дня в своем блоге.