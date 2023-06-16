В пятницу вечером, 16 июня, российские издания сообщили, что во всем Севастополе пропало электричество.

"Губернатор" Михаил Развожаев заявил, что по предварительной информации отключилась автоматика на подстанции "Севастополь".

"Специалисты работают по восстановлению электроснабжения потребителям Севастополя. Им потребуется несколько часов", - сказал Развожаев.

Тем временем в Telegram-каналах появилось видео из обесточенного Севастополя.

Позже и. о. "заместителя губернатора" Севастополя Евгений Горлов заявил, что подачу электричества в городе возобновили практически везде, кроме Корабельной стороны.

По его словам, причину сбоя выясняют, на подстанции продолжаются работы.

Ранее мы рассказывали, что весной половина Севастополя осталась без света. Ситуацию объяснили скачком напряжения в высоковольтных электрических сетях "Севастопольэнерго".

Война в Украине идет 478-й день. Мы следим за новостями 16 июня 2023 года в своем онлайне.

Также мы подводили итоги дня 15 июня. Вчера во время ночного обстрела РФ выпустила четыре крылатые ракеты и более 20 "Шахедов". Три ракеты попали по двум промышленным предприятиям в Кривом Роге. Взрывы также раздавались в Одесской области и Харькове. Там сбивали беспилотники.

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