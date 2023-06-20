В Украине отменили НДС и ввозные пошлины на комплектующие для дронов
Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроекты, которые отменяют НДС и ввозные пошлины на ввоз из-за границы комплектующих для дронов во время военного положения.
Об этом сообщает Минцифры.
Теперь импортеров освобождают от оплаты материалов, узлов, агрегатов, оборудования и комплектующих для БПЛА во время военного положения. Отмечается, что это следующий шаг к масштабированию производства дронов.
Напомним, что Верховная Рада также принимала законопроекты об освобождении от уплаты НДС и пошлин тепловизоров, коллиматоров, приборов ночного видения и раций.
Ранее мы писали, что Верховная Рада разрешила ввозить генераторы и спутниковое оборудование Starlink без пошлины. В Украине решили ввести временные налоговые и таможенные льготы для "стимулирования быстрого восстановления энергетической инфраструктуры".
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