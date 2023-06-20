Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроекты, которые отменяют НДС и ввозные пошлины на ввоз из-за границы комплектующих для дронов во время военного положения.

Об этом сообщает Минцифры.

Теперь импортеров освобождают от оплаты материалов, узлов, агрегатов, оборудования и комплектующих для БПЛА во время военного положения. Отмечается, что это следующий шаг к масштабированию производства дронов.

Напомним, что Верховная Рада также принимала законопроекты об освобождении от уплаты НДС и пошлин тепловизоров, коллиматоров, приборов ночного видения и раций.

Ранее мы писали, что Верховная Рада разрешила ввозить генераторы и спутниковое оборудование Starlink без пошлины. В Украине решили ввести временные налоговые и таможенные льготы для "стимулирования быстрого восстановления энергетической инфраструктуры".

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