Шаманы в Туве в день летнего солнцестояния провели обряды на победу России в войне.

Об этом сообщает ТАСС.

Обряд большого камлания состоялся сегодня в 08:00 по местному времени (04:00 по Киеву) в местечке Монгун-Булак. Также камлания провели в других регионах России, где есть шаманы.

"Это очень мощный день с энергетической точки зрения, в который считается важным заручиться поддержкой духов и предков для благополучного исхода лета. Шаманы просили о благополучии человечества, победе наших воинов в "специальной военной операции" и здоровье им", - рассказали журналистам в религиозной организации шаманов.

По данным организации, на обряд пришли все желающие, кто хотел получить благословение духов.

В шаманизме день летнего солнцестояния, самый длинный в году, считается одной из главных дат. Его воспринимают как поворотный в жизни человека и в природе. Праздник воплощает плодородие, изобилие, славу, щедрость, счастье.

Зимой мы сообщали, что руководители "Азова" Максим Жорин и Андрей Билецкий опубликовали видео празднования "азовцами" "дня мертвых" в ночь с 21 на 22 декабря. Обряд "азовцев" напоминал языческие ритуалы викингов.

А в марте 2022 года мы писали, что в Конотопе местные жители пугали российских солдат тем, что в этой местности много ведьм. "Тут каждая вторая ведьма. Завтра х@й не будет стоять", - угрожали женщины военным РФ.

Также "Страна" рассказывала, что перуанские шаманы предсказали, когда в Украине наступит мир.