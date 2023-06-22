Президент Украины Владимир Зеленский в целях безопасности ночует в своем кабинете, а первая леди Елена - отдельно, каждый день возвращаясь к детям.

Об этом супруга президента рассказала в интервью Jerusalem Post, находясь с визитом в Израиле.

"Если нам повезет, мы встретимся за обедом в офисе. Никто из нас не может позволить себе досуг или развлечения в данный момент", - рассказала она.

Ранее СМИ писали, что с начала войны Зеленский большую часть времени проводит в бункере в системе убежищ, построенных еще в советские времена на случай ядерной войны.

Напомним, в прошлом году мы писали, что Зеленский оборудовал свою ставку в киевском бункере, который способен выдержать ядерный удар.

Тогда же публиковалось фото, как президент Украины проводит из бункера совещания по видеосвязи.

А зимой Владимир Зеленский показал журналисту комнату в Офисе президента, где он, по его словам, живет с начала войны. Он признался, что иногда спускался из этого помещения с работниками Офиса президента в бомбоубежище, однако основное время проводил именно там.