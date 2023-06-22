В Сети появилось видео квартиры в Киеве, которая сдается в аренду за 15 тысяч долларов в месяц.

Соответствующие кадры обзора жилья публикуют риелторы в соцсетях.

За такие деньги предлагаются апартаменты в 350 квадратных метров в клубном доме в центральной части столицы. Интерьер своеобразный: повсюду "золото", вензеля, огромные люстры и телевизор на всю стену.

Помещение щедро украшено мрамором и хрусталем, которые присутствуют во всех комнатах.

Будущему арендатору предлагается огромная кухня-студия, две раздельные спальни, гардеробная, несколько санузлов.

Ранее мы рассказывали, что в Одессе в разгар войны пытались сдать "самый дорогой и стильный пентхаус Украины" с лепниной, сусальным золотом и росписью стен в виде репродукций известных картин. Стоимость аренды составляла 6 тысяч долларов в месяц.

Также "Страна" анализировала, почему в Киеве дорожает аренда жилья и что будет с ценами дальше.

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