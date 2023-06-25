Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что давно собирает "шевроны" украинских подразделений и с сегодняшнего дня решил запустить серию публикаций "о том, откуда они. Кто их передал. Какие это подразделения".

Видео с соответствующим посылом появилось в соцсетях Владимира Зеленского.

Он призывает украинцев присоединиться к этой новой традиции и также рассказывать истории шевронов, какие у кого есть.

"Уже давно я хотел сделать специальную такую серию публикаций в моих соцсетях - об этих шевронах. О том, откуда они. Кто их передал. Какие это подразделения. И именно сегодня мы начнем такие публикации. Может быть, кто-то еще захочет рассказать о шевронах, которые есть у вас. Я думаю, это правильно. Правильно, чтобы наши люди, наши дети знали, кому мы обязаны нашей жизнью и свободой Украины", - заявил Зеленский.

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