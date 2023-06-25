Несколько десятков "вагнеровцев" сдались полиции во время отхода после мятежа Евгения Пригожина из Ростова-на-Дону и других регионов.

Об этом сообщает российский Telegram-канал Mash.

По информации паблика, в Ростове-на-Дону это были 50-летний житель Краснодара и 30-летний уроженец Калининградской области. Они заявили, что не хотят возвращаться в ЧВК. А в качестве подтверждения отдали все боеприпасы и автоматы.

"Накануне в липецком Ельце к одному из участков полиции приехала целая машина "вагнеровцев" с такими же намерениями. Следом за ними пришёл ещё один боец-пакистанец. В отношении всех проводится проверка", – пишет Mash.

Напомним, накануне куратор "Вагнера" Евгений Пригожин устроил военный мятеж в России, но после переговоров с президентом Беларуси Александром Лукашенко объявил, что отступает. В Кремле заявили, что уголовное дело против Пригожина будет закрыто, но он отправится в ссылку в Беларусь.

Ранее Институт изучения войны сообщал, что Евгений Пригожин переоценил свои силы, ожидая дезертирства российской армии.

Также мы разбирались, закончился ли мятеж Пригожина и что означают договоренности, о которых объявил Лукашенко.