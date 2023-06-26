Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил о прилетах ракеты "Калибр" и беспилотника "Шахед" по ряду объектов Одесской области.

Об этом спикер ВС ВСУ сказал в эфире телемарафона.

Игнат не уточнил, какие именно объекты подверглись обстрелу.

Ранее Воздушные силы заявляли, что сбили два "Калибра" и семь беспилотников на юге. Всего в ходе ночной атаки россияне запустили по Украине три крылатых ракеты "Калибр" с подлодки в Черном море и восемь "Шахедов" с побережья Азовского моря.

А спикер Сил обороны Юга Наталья Гуменюк сообщала, что ночью РФ атаковала Одесскую область "Калибрами" и дронами-камикадзе.

Война в Украине идет 488-й день. Мы следим за новостями 26 июня 2023 года в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги дня 25 июня. Восточная группировка ВСУ начала наступление на нескольких направлениях одновременно в районе Бахмута – по направлению Орехово-Васильевки, Бахмута, Богдановки, Ягодного, Клещеевки и Курдюмовки. По словам командира 3-й отдельной штурмовой бригады Андрея Билецкого, ВСУ атаковали на западном берегу канала Северский Донец - Донбасс. Там был уничтожен плацдарм россиян.

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