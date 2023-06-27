В Украине хотят увеличить количество военно-врачебных комиссий для призывников и военнослужащих. Правительство утвердило план мер, которые должны включить в этот процесс дополнительные учреждения здравоохранения.

Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников, его слова приводит сайт ведомства.

"Будет расширена сеть ВВК, внедрены цифровые инструменты, оборудованы помещения для требований людей с ограниченными возможностями. Будут проведены информационные кампании, чтобы каждый военнослужащий четко знал свои права во время прохождения ВВК, лечения или реабилитации", - заявил Резников.

По его словам, заработает автоматизация прохождения ВВК, появится интеграция медицинских процессов между военными и гражданскими компонентами. Среди других задач плана – искоренение чрезмерной бюрократии и обеспечение военнослужащих социальными гарантиями.

Напомним, в начале мая был анонсирован запуск электронной очереди на военно-врачебные комиссии.

Как писала "Страна", в России минобороны предлагает ставить граждан на воинский учет без явки в военкомат.