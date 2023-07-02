В Минобороны РФ утверждают, что сегодня завершено уничтожение украинских подразделений, ранее высаживавшихся на острове Антоновский в районе Антоновского моста через Днепр, соединяющего поселок Антоновка с городом Олешки.

Об этом заявляется в сводке ведомства.

"На Херсонском направлении завершено уничтожение подразделений ВСУ, высадившихся на острове Антоновский в районе Антоновского моста", - сказано в сводке.

Между тем российские паблики пишут, что бои у моста ещё продолжаются.

Ранее сообщалось, что ВСУ стали проводить регулярные вылазки на левый берег и создали там небольшой плацдарм в районе Дач, укрываясь за уцелевшими опорами сооружения от обстрелов РФ.

Вскоре после этого Россия заявила об ударе баллистической ракетой "Искандер" по Антоновскому мосту в Херсоне. Видео взрыва у моста опубликовали украинские телеграм-каналы.

А сегодня украинские военные сообщили, что в районе моста идут бои и артиллерийские дуэли. В оперкомандовании "Юг" призвали соблюдать режим тишины вокруг этой ситуации.

Тем временем война в Украине идет 494-й день. Мы следим за новостями 2 июля 2023 года в своем онлайне.