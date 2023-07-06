"Калибры", поразившие ночью Львов, изначально летели в сторону Киева. Ракеты были запущены из акватории Черного моря и летели на север, используя Днепр и рельеф местности. А потом резко свернули на запад.

Об этом сообщил спикер Воздушных сил Юрий Игнат в эфире телемарафона.

"Русла рек они всегда используют, чтобы как можно дальше продвинуться и преодолеть систему ПВО. На этот раз, направляясь на север, была вероятность, что Киев будет под ударом, но они резко свернули на Запад и атаковали Львов. Какая-то часть была уничтожена истребителями, но большинство ракет были уничтожены на Западе", - сообщил Игнат.

Напомним, во львовском доме, куда упали обломки ракеты, разрушены 3 и 4 этажи в пределах двух подъездов. Известно о четырех погибших и 34 раненых. Разрушена подстанция, сильно поврежден жилой дом. Поисково-спасательные работы продолжаются.

А представитель Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк отметила, что "Калибр", выпущенный из моря, может преодолеть 2500 тысяч километров, поэтому он покрывает фактически всю территорию Украины.

Война в Украине идет 498-й день. Мы следим за новостями 6 июля 2023 года в своем онлайне.

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