Президент Украины Владимир Зеленский из Турции провел телефонный разговор с премьер-министром Португалии Антониу Коштой. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

"Скоординировали позиции накануне саммита НАТО в Вильнюссе. Подчеркнул важность решительной позиции Альянса по поводу будущего членства Украины. Спасибо за готовность принять конкретное участие в реализации трех пунктов украинской формулы мира: по продовольственной и энергетической безопасности, а также по экоциду", - подвел итоги разговора Зеленский.

Напомним, Зеленский в Стамбуле поблагодарил Вселенского патриарха за духовную поддержку Украины.

Ранее он показал видео прибытия в Стамбул и момент встречи с Эрдоганом.

Война в Украине идет уже 500-й день. Мы следим за новостями и ключевыми событиями 8 июля 2023 года в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. США объявили о новом пакете военной помощи Украине, в который входят кассетные боеприпасы. Генштаб сообщил о "частичном успехе" в районе Клещеевки (южнее Бахмута), но село еще под контролем противника. РФ наступает на Лиманском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

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