Зеленский в Стамбуле поблагодарил Вселенского патриарха за духовную поддержку Украины
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что посетил в Стамбуле поминальный молебен о жертвах войны в Украине в соборе Святого Георгия и встретился с Вселенским патриархом Варфоломеем.
"Благодарю Вселенский Патриарх Варфоломей за духовную поддержку Украины и украинцев, за молитвы ради мира для всей нашей земли, для всех наших людей", - написал Зеленский.
Напомним, вчера экс-нардеп Вадим Новинский заявил, что в планах у украинских властей передача Киево-Печерской Лавры в прямое управление Вселенскому патриарху. Официально такие намерения не подтверждались.
Как писала "Странна", лишенный за замену слов в молитве сана священник РПЦ перешел в Константинопольский патриархат.
Как писала "Страна", Эрдоган заявил, что Украина заслуживает членства в НАТО. Он также предложил Зеленскому свое посредничество в урегулировании военного конфликта.
Война в Украине идет уже 500-й день. Мы следим за новостями и ключевыми событиями 8 июля 2023 года в своем онлайне.
Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. США объявили о новом пакете военной помощи Украине, в который входят кассетные боеприпасы. Генштаб сообщил о "частичном успехе" в районе Клещеевки (южнее Бахмута), но село еще под контролем противника. РФ наступает на Лиманском, Авдеевском и Марьинском направлениях.
Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.
Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.