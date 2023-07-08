Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что посетил в Стамбуле поминальный молебен о жертвах войны в Украине в соборе Святого Георгия и встретился с Вселенским патриархом Варфоломеем.

"Благодарю Вселенский Патриарх Варфоломей за духовную поддержку Украины и украинцев, за молитвы ради мира для всей нашей земли, для всех наших людей", - написал Зеленский.

Напомним, вчера экс-нардеп Вадим Новинский заявил, что в планах у украинских властей передача Киево-Печерской Лавры в прямое управление Вселенскому патриарху. Официально такие намерения не подтверждались.

Как писала "Странна", лишенный за замену слов в молитве сана священник РПЦ перешел в Константинопольский патриархат.

Как писала "Страна", Эрдоган заявил, что Украина заслуживает членства в НАТО. Он также предложил Зеленскому свое посредничество в урегулировании военного конфликта.

Война в Украине идет уже 500-й день. Мы следим за новостями и ключевыми событиями 8 июля 2023 года в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. США объявили о новом пакете военной помощи Украине, в который входят кассетные боеприпасы. Генштаб сообщил о "частичном успехе" в районе Клещеевки (южнее Бахмута), но село еще под контролем противника. РФ наступает на Лиманском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

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