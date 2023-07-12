В Украину вернули 19 тел военных, погибших в российском плену.

Об этом во время круглого стола "Пять лет закону о правовом статусе пропавших без вести: есть ли прогресс?" заявил уполномоченный по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, Олег Котенко.

"Хочу такие досадные примеры привести, когда человек находится в плену. 19 тел я привез, они погибли в плену. Еще четыре привезу в ближайшие дни. Это те, кто были в плену и погибли. Это о том, что мы знаем, нам эти тела возвращают. Но бывает, что нам тела могут и не вернуть", - рассказал Котенко.

В начале июля мы сообщали, что Украина и РФ провели очередной обмен пленными, в результате которого на родину вернулись 45 бойцов ВСУ, Нацгвардии, ГПСУ и двое гражданских лиц.

А вскоре после этого Владимир Зеленский побывал с визитом в Турции вернулся оттуда в Украину с побывавшими в плену защитниками "Азовстали": Денисом Прокопенко, Святославом Паламарем, Сергеем Волынским, Олегом Хоменко и Денисом Шлегой.

В Кремле прокомментировали возвращение защитников "Азовстали" на родину, заявив, что Турция "нарушила договорённости", отпуская командиров "Азова" в Украину.