В четверг, 13 июля, на столичных Позняках горит стихийная свалка.

Об этом сообщают местные паблики.

Как сообщили "Стране" в ГСЧС, пожар уже ликвидирован.

"Это не свалка, небольшая квадратура. Там достаточно одной шины для такого дыма. Горел мусор, пожар уже ликвидирован", - сообщили спасатели.

Ранее мы также писали, что в Киеве на улице Драгоманова в квартире произошел мощный взрыв, после чего возник пожар. Из-за взрыва на балконе вылетели окна. По предварительной версии взорвался туристический газовый баллон. Потерпевших нет.

Кроме того, недавно в Киеве загорелась автозаправка KLO на Броварском проспекте. Сообщалось, что в колонку с горючим въехал кабриолет.

К вечеру того же дня возгорание удалось ликвидировать. По информации Киевской городской государственной администрации, огонь бушевал на площади 1 500 кв. метров, к тушению привлекали 30 человек личного состава спасателей и пять единиц спецтехники. Из-за ЧП пострадали люди: медики госпитализировали троих пострадавших мужчин. Самому молодому из пострадавших - 17 лет.

Позже с сети появились фото, как выглядит АЗС на Броварском проспекте в Киеве после пожара, вызванного въездом машины в автоколонку. На фото можно заметить, что здание полностью уничтожено огнем. Также сгорели восемь легковых автомобилей.