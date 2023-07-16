Американский доброволец Александр Дрюке, ранее взятый в плен российскими военными и позднее освобожденный, заявил, что вернулся в Украину.

Об этом пишет ABC News.

Доброволец отметил, что продолжит помогать Киеву, но не планирует приближаться к российским позициям.

"Дрюке вернулся в Украину для помощи в военных усилиях", - сообщили авторы материала. По их словам, доброволец "занимается оказанием гуманитарной помощи".

Сам Дрюке заявил, что "получил свой единственный второй шанс". Он предположил, что "если попадется снова, то исчезнет".

Напомним, в сентябре прошлого года Россия освободила десять иностранных военнопленных при посредничестве принца Саудовской Аравии. Среди них был и Александр Дрюке. Отмечалось, что принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман напрямую общался с Москвой и Киевом.

Мы подробно рассказывали об обмене пленных иностранцев в отдельном материале и анализировали, что означает этот обмен.

Также сообщалось, что Палата представителей США обязала власти раскрыть данные о численности американских военных в Украине.