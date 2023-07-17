Российские паблики пишут о падении штурмовика Су-25 в Краснодарском крае. В сети также публикуют видео из Ейского лимана, где упал российский Су-25.

По предварительной информации, Су-25 совершал тренировочный полёт и упал недалеко от аэродрома.

Пилот успел катапультироваться.

Причиной падения самолета могла стать техническая неисправность, пилот выжил, его сейчас реанимируют, сообщают российские паблики.

Ранее в Симферополе взорвался автомобиль с назначенным РФ "помощником вице-премьера Запорожской области" Владимиром Епифановым. По данным российских пабликов, Епифанов, его секретарь и охранник получили сильные ожоги из-за взрыва газового баллона, установленного в Toyota Land Cruiser.

А в городе Ейск в Краснодарском крае РФ при попытке досмотра авто подорвал себя водитель "Нивы". Ранены несколько росгвардейцев. Взрыв произошел, когда силовики приблизились к машине.

Тем временем война в Украине идет уже 509-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 17 июля 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего, 508-го дня войны в материале "Удары по Севастополю и Харькову, что происходит под Купянском, зачем "Вагнер" в Беларуси". Весь этот день появлялась информация о продвижении ВСУ на стратегически важном Времьевском выступе, у села Старомайорского. Также 16 июля три раза за сутки подвергался ракетным обстрелам Харьков. Ударов такой интенсивности по городу РФ не наносила уже довольно давно.

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